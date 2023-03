Ardian annonce une prise de participation dans Mimacom Flowable Group

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce une prise de participation dans Swiss Flowable Holding AG ("Mimacom Flowable Group") aux côtés de l'équipe de direction, menée par le CEO Agim Emruli, afin de soutenir la croissance de l'entreprise.

Basé à Berne, en Suisse, le groupe est spécialisé dans les services, le développement de logiciels, la transformation numérique, le cloud et la consultation de données pour des clients de renom dans les secteurs de l'industrie, de la finance, de l'assurance et des sciences de la vie. Avec Flowable, l'entreprise propose également une plateforme numérique pour l'automatisation et la numérisation des processus d'entreprise.

Le groupe Mimacom Flowable compte plus de 500 employés répartis sur 10 sites dans le monde, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et en Pologne.

L'hyper automatisation implique l'automatisation de l'ensemble des processus d'une entreprise grâce à un large éventail de technologies. L'un des principaux produits du groupe est la plateforme Flowable Work, qui permet la création d'applications logicielles pour automatiser les processus d'entreprises. Grâce à des interfaces intuitives dotées d'outils drag and drop, la plateforme ne nécessite pas de compétences dans le développement de logiciels. Le client est ainsi moins dépendant des développeurs et limite les coûts de planification de projets et de formation du personnel, tout en réduisant considérablement le délai de mise sur le marché de nouveaux services et produits numériques.

L'équipe de direction, menée par Agim Emruli (CEO du groupe et CEO de Flowable), Alain Sahli (CEO de mimacom), Tim Weinmann (Chief Revenue Officer de mimacom) et Micha Kiener (Fondateur et Directeur technique), continuera à piloter les opérations de l'entreprise. Avec le soutien d'Ardian, le groupe prévoit de poursuivre sa croissance avec la pénétration de nouveaux marchés, l'élargissement de sa clientèle et la mise en oeuvre d'acquisitions ciblées de sociétés de services informatiques et d'automatisation des processus d'entreprises.