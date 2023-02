(Boursier.com) — Ardian annonce son entrée au capital du groupe Théradial, fournisseur de premier plan de solutions médicales à destination de la dialyse.

A l'occasion de cette transaction de gré à gré, Ardian s'associe à UI Investissement qui avait mené une première opération en 2017 aux côtés du management actuel.

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé annonce son entrée au capital du groupe Théradial, acteur unique en France dans le secteur de la dialyse, ciblant les segments à haute valeur ajoutée avec des produits sur 3 activités principales : dispositifs médicaux, médicaments et logiciels de santé.

Fondé en 1998 par Bruno Duval, et dirigé par Frédéric le Pottier depuis 2017, le groupe Théradial dont le siège social est situé à proximité de Nantes, est le premier distributeur français de dispositifs médicaux, de médicaments, de compléments nutritionnels oraux et de solutions logicielles, destinés à la dialyse, l'oncologie, la gastro-entérologie et la nutrition clinique. Le groupe compte près de 90 collaborateurs en France et en Italie.

L'activité du groupe se structure ainsi autour de plusieurs pôles. La distribution d'hémodialyseurs et autres dispositifs médicaux liés à la dialyse, permettant d'évacuer des toxines du sang habituellement filtrées par les reins, constitue l'activité historique du groupe. Celle-ci est complétée par son portefeuille d'offres propriétaires "spécialités pharmaceutiques", permise par l'obtention du statut d'établissement pharmaceutique en 2014. Théradial développe également depuis 2021 une offre de compléments nutritionnels destinés aux patients sous dialyse que le groupe propose en partenariat avec le laboratoire pharmaceutique Indigo Therapeutics.

Enfin, le troisième pôle majeur du groupe est constitué de son activité numérique avec EMA et SINED, logiciels métiers propriétaires développés par Thema Group, destinés aux centres de dialyse et acquis par Théradial en 2019.

Au cours des 5 dernières années, Théradial a renforcé sa position sur ses marchés, notamment grâce à l'augmentation de la pénétration de l'expertise historique (dispositifs médicaux), le lancement d'une expertise pharmaceutique avec une équipe dédiée, et l'acquisition de Thema Group en 2019. Les offres du groupe Théradial s'adressent majoritairement aux institutions de santé publique. Il propose également ses solutions et services aux associations, aux cliniques privées et aux prestataires de services à domicile.

Autour de son PDG Frédéric Le Pottier, Théradial a réuni une équipe de direction solide et expérimentée, qui est parvenue à faire croître l'entreprise, notamment en se diversifiant par des initiatives de croissance organique et externe.

Aux côtés des équipes de direction, l'équipe Growth d'Ardian permettra à Théradial d'entrer dans une nouvelle phase de croissance qui s'articulera autour de quatre principaux objectifs : (i) maintenir un positionnement fort sur les domaines d'expertise historique ; (ii) continuer à renforcer les activités de solutions médicamenteuses ; (iii) accélérer le développement de l'offre de nutrition ; (iv) augmenter la pénétration du marché de la division Numérique.