(Boursier.com) — Ardian annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Milan, dans le quartier de Porta Nuova. Ce projet a pour but de créer d'un bâtiment de classe A "Green+" et Net Zero et s'inscrit dans la stratégie d'Ardian d'étendre et concrétiser sa vision de la finance durable à l'immobilier.

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé à Milan, auprès d'un fonds immobilier géré par InvestiRE Sgr S.p.A. (Groupe Banca Finnat). La transaction a eu lieu par le biais d'un véhicule co-investi entre Ardian et Primonial REIM France.

L'immeuble, d'environ 12.300 m(2), compte 11 étages, dont 9 hors sol ; il est situé 2 rue Amerigo Vespucci, au coeur du quartier de Porta Nuova, à Milan.

L'immeuble est essentiellement vacant. L'équipe Real Estate prévoit pour l'ensemble un projet de requalification, qui comprend un investissement majeur permettant de créer un actif de grade A "Green+", Net Zero, correspondant aux plus hauts standards environnementaux européens, grâce à la réduction de la consommation et des émissions.