Architas devient AXA IM Select, l'expertise multigestion d'AXA IM

(Boursier.com) — Architas rejoint officiellement AXA Investment Managers (AXA IM) sous le nom d'AXA IM Select. Cette entité opérationnelle rassemble les équipes d'Architas et "unités de compte" (UC) d'AXA IM. Ceci marque une nouvelle étape afin de simplifier l'offre pour les entités d'AXA et créer un point de contact unique pour les solutions et services liés aux UC, notamment en termes de capacités de multigestion diversifiées, de supervision des UC, de gestion de patrimoine et de conseils en investissement à l'échelle mondiale pour les clients d'AXA et la clientèle patrimoniale en Belgique.

"Ce nouveau nom indique clairement que nous faisons partie intégrante d'AXA IM. Être identifié à la marque AXA nous permettera de tirer parti de la présence globale et de la réputation du Groupe, leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs. C'est également pour nous l'occasion d'accélérer notre positionnement en tant que spécialiste multi-gestion d'AXA IM et de faire grandir les services de gestion discrétionnaire de patrimoine pour nos clients en Europe, particulièrement en Belgique et en France ainsi qu'en Asie sous la marque AXA IM" a commenté Matthieu André, Chief Executive Officer d'AXA IM Select et membre du Management Board d'AXA IM.

"La création de la nouvelle entité opérationnelle AXA IM Select renforce le positionnement d'AXA IM en qualité de gestionnaire de l'ensemble des activités de gestion d'actifs du Groupe AXA. Je suis ravi que cette étape importante ait été franchie après plusieurs mois de travail constructif pour mener à bien ce rapprochement, au profit de nos clients" a ajouté Marco Morelli, Executive Chairman d'AXA IM.

Afin de poursuivre son ambition de toujours mieux servir ses clients, AXA IM Select conserve son indépendance opérationnelle en termes d'équipes d'investissement, de sélection de fonds et de processus de gestion. Les équipes de vente et d'offre dédiées sont également distinctes des autres équipes d'AXA IM.