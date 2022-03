Archeon finalise une levée de fonds de Série A de 5,5 ME

(Boursier.com) — Archeon , pionnier dans l'Intelligence Artificielle pour la réanimation cardio-pulmonaire annonce aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série A de 5,5 millions d'euros, mené par deux fonds d'investissements, Karot Capital, Majycc eSanté Invest et soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER - FSE Franche-Comté et Massif du Jura), ainsi que par Bpifrance.

Ce financement va permettre à Archeon d'accélérer l'accès au marché vers de nouveaux pays, dont notamment l'Amérique du Nord et d'élargir sa gamme de dispositifs médicaux dédiés à la ventilation vers de nouvelles utilisations en pré-hospitalier et intra-hospitalier. Outre le boîtier EOlife, le dispositif PulmonAIR, en cours de développement, est destiné à être le premier ventilateur d'urgence entièrement automatisé pour la prise en charge des détresses respiratoires. Enfin, avec ces fonds, Archeon pourra étoffer son équipe -17 personnes actuellement-, dans les fonctions recherche & développement et marketing.