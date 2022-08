ARA Europe acquiert un portefeuille logistique auprès de Herrmann Frères & Fils

(Boursier.com) — Le gestionnaire de fonds immobiliers ARA Europe (anciennement InfraRed Capital Partners) vient d'acheter un portefeuille de bâtiments à vocation logistique auprès du fonds H LOG Capital appartenant au groupe Herrmann Frères & Fils Immeubles. Composée d'actifs situés sur la dorsale logistique française dans le Nord et le centre du pays, cette opération renforce l'empreinte continentale d'ARA Europe sur cette classe d'actifs.

La toute dernière acquisition d'ARA Europe renforce le patrimoine d'actifs logistiques du fonds Active Real Estate IV. Acquis pour un montant d'environ 30 millions d'euros, l'ensemble, d'une superficie globale de 40.000 m2, est composé de cinq bâtiments oscillant de 4.000 à 12.000 m2.

Ces immeubles sont situés sur la dorsale française de transport des flux de marchandises et sont en façade d'axes routiers majeurs (A4 et A10). Ils bénéficient de localisations prisées au sein de clusters logistiques matures autour des métropoles de Blois, Orléans et Reims. Dans l'ensemble, ces immeubles ont été livrés il y a moins de 20 ans et disposent donc de caractéristiques techniques modernes. Certains feront l'objet de travaux pour accroître leur attractivité et sécuriser l'obtention de labels environnementaux de type BREEAM. ARA Europe entend, en effet, développer une stratégie de création de valeur afin d'élever le revenu locatif du portefeuille, via notamment l'étude de potentielles extensions.