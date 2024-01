APRIL et DLPK se rapprochent pour créer un leader de l'épargne

(Boursier.com) — Le groupe APRIL et le groupe DLPK entrent en négociations exclusives en vue de conclure un partenariat stratégique. Avec 15 milliards d'encours, ce rapprochement hisserait APRIL et DLPK comme un acteur leader sur le marché français de l'épargne et des solutions d'investissements.

Le groupe DLPK, acteur de référence dans les domaines de l'épargne et de la gestion d'actifs, déploie son expertise dans la distribution de solutions patrimoniales multicanales, la conception et la gestion de produits d'épargne et de prévoyance (assurance vie, compte titres, épargne salariale) ainsi que les solutions financières innovantes. Ce rapprochement stratégique avec APRIL permettra au groupe DLPK d'accélérer sa croissance et de consolider son leadership sur le marché français auprès des intermédiaires financiers (CGPI, banque privée, courtiers...) à travers ses marques reconnues pour leur haut niveau d'expertises, telles que Nortia, Nevidis, Nélia Gestion, Nélia Titres, Warold, Go Epargne Entreprise, Tailor AM, Nexo Capital, Linavest. Le groupe DLPK continuera d'être dirigé par l'équipe actuelle emmenée par Vincent Dubois.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe APRIL, qui confirme ses fortes ambitions sur un marché de l'épargne qui offre de nombreuses perspectives et opportunités de développement avec le courtage de proximité. APRIL affirme ainsi sa volonté de s'associer aux meilleurs acteurs pour devenir un leader de ce marché en France comme en Europe.

La transaction devrait intervenir au cours du second trimestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et à l'issue des procédures applicables, en matière juridique et sociale.

"Cette perspective de rapprochement enthousiasmante va servir nos ambitions mutuelles de croissance sur le marché de l'épargne et de la gestion d'actifs. Nous pourrons mettre en commun nos expertises à destination de nos divers réseaux de distribution. Cet engagement, c'est avant tout un ADN entrepreneurial et une dynamique d'innovation partagés" souligne Vincent Dubois, Président du groupe DLPK.

"Nous nous réjouissons de ce rapprochement en cours avec DLPK qui s'est imposé comme un groupe leader et expert dans le domaine de l'épargne et des solutions d'investissements sous l'impulsion d'une équipe dirigeante talentueuse avec qui nous partageons un même goût pour l'entrepreneuriat au service de nos partenaires et clients. Cet accord représente une étape clé dans nos ambitions communes de constituer un acteur phare au coeur d'un marché en plein développement" a commenté Eric Maumy, Président du groupe APRIL.

"18 mois après l'acquisition de Magnacarta, qui poursuit sa belle trajectoire de croissance, nous confirmons notre volonté d'accélérer fortement sur le marché français de l'épargne. Nous sommes impatients de pouvoir mettre en oeuvre les premières synergies avec les équipes du groupe DLPK pour bâtir et porter une feuille de route ambitieuse au bénéfice de nos partenaires CGP et courtiers" conclut Emmanuel Maillet, DGD du groupe APRIL.