APICIL AM obtient le label ISR pour ses deux fonds Stratégie Rendement Responsable et Roche-Brune Euro PME Responsables

(Boursier.com) — APICIL Asset Management obtient le label ISR pour ses deux fonds Stratégie Rendement Responsable et Roche-Brune Euro PME Responsables. L'attribution du label "Investissement Socialement Responsable" (ISR) a été accordée aux deux fonds, pour une durée de trois ans, à l'issue d'un processus de certification mené par EY France.

Depuis plus de 80 ans, le Groupe APICIL a dans son ADN la RSE. Cette démarche a pour objectif de minimiser les impacts négatifs de son activité et de maximiser ses impacts positifs sur les trois piliers du développement durable. Le groupe est reconnu comme une entreprise engagée et responsable durablement grâce aux différentes actions menées au sein de la politique RH, de la lutte contre la vulnérabilité mais aussi les investissements dans l'innovation sociale et la profonde volonté de changer le regard sur le handicap.

Créée en 1987, APICIL Asset Management, filiale de gestion d'actifs du Groupe APICIL, gère aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros. Alors que sa clientèle provenait très majoritairement du troisième groupe de protection sociale, la société a décidé début 2020 de s'ouvrir à la commercialisation externe. Cette décision s'est inscrite dans la lignée du rachat de Roche-Brune Asset Management, qui a permis à APICIL Asset Management de non seulement d'étendre sa palette d'expertises (gestion active, ISR) mais aussi de diversifier ses clients en se développant auprès des investisseurs institutionnels et des distributeurs externes.