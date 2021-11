APICIL AM choisit la plateforme de JUMP Technology pour sécuriser ses activités

(Boursier.com) — APICIL Asset Management, société de gestion française de référence avec plus de 10 milliards d'euros d'encours, a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting de JUMP Technology, éditeur de solutions Cloud innovantes pour la gestion d'actifs, afin de répondre à ses enjeux de consolidation, d'automatisation et de croissance pour ses activités de gestion collective et de gestion sous mandat.

En faisant ce choix, APICIL AM bénéficiera d'une plateforme collaborative, déployée dans un Cloud Privé sécurisé, lui permettant de digitaliser l'ensemble de ses processus de gestion Front, Middle et Reporting, tout en disposant d'une connectivité augmentée avec son écosystème :

-Exécutions multi-plateformes et multi-classes d'actifs en FIX avec Exoé, Bloomberg EMSX / TSOX / FXGO et MarketAxess

-Connecteurs dépositaires et valorisateurs avec CACEIS et CMCIC

-Connecteur de flux de marché avec Bloomberg Data Licence

-Connecteur sortant réalisé sur mesure pour un alimenter son progiciel de back-office déjà installé.

Avec la plateforme JUMP, APICIL AM souhaite renforcer la sécurité et l'automatisation de ses activités (fonds et mandats), afin de diminuer le risque opérationnel et d'améliorer la qualité de son reporting tout en réduisant les coûts. APICIL AM a été convaincu par la facilité d'installation et la richesse fonctionnelle en multi-classes d'actifs de la solution JUMP, qui apporteront à chaque équipe une solution pleinement adaptée à leurs besoins...