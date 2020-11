Apicap a investi en 9 mois plus de 7 ME en Outre-mer

(Boursier.com) — Apicap , société de gestion indépendante, dont le siège est à Paris, spécialisée dans le circuit court du capital investissement et de l'immobilier poursuit sa dynamique de développement Outre-mer.

Apicap soutient les PME dans toutes leurs étapes de croissance. Aussi bien les start-ups que les sociétés matures, en développement ou en transmission. Après cinq années de présence active à La Réunion, Apicap y a finalement ouvert son bureau permanent en juillet 2017. La société gère aujourd'hui 50 MEUR, dédiés principalement à l'investissement à La Réunion, aux Antilles et en Guyane. Précisons que, depuis 2012, ce sont au total 29 entreprises réunionnaises et ultramarines qui ont été accompagnées, pour un montant total investi en fonds propres et quasi-fonds propres de 24,5 ME.

"La taille du portefeuille a doublé en à peine 18 mois. Apicap compte poursuivre cette dynamique d'investissement sur ce territoire prometteur, récemment mis sous les feux médiatiques lors de la venue du Président de la République pour "Choose La Réunion". Apicap conforte ainsi sa place de 1er investisseur privé de l'Ile de La Réunion" déclare Alain Esnault, Président d'Apicap.

Apicap a réalisé 7 opérations depuis le début de la crise sanitaire Covid-19 pour un montant de 7,4 ME. La stratégie d'Apicap se poursuit en renforçant sa position de leader du capital investissement à La Réunion via ses investissements dans Wello, HUB2, Humapro et DistriPC.