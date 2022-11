Apax Partners : récompensé

(Boursier.com) — Apax Partners vient de communiquer sur ses engagements ESG avec pas moins de 9 objectifs tangibles dans les prochaines années. Cette démarche se décline également dans sa déclinaison philanthropique.

Le FPCI Apax Philanthropy Fund est un fonds ouvert, evergreen (c'est à dire sans date prédéterminée de clôture) et fonctionne pro bono, sans commission de gestion ni carried interest de la part des équipes Apax.

Apax Philanthropy Fund co-investit en direct dans toutes les participations sélectionnées par les équipes d'Apax : des ETI et PME françaises comme européennes, et considérées de grande qualité par les équipes d'APAX Partners.

20% des montants levés et 1/3 de ses plus-values sont reversés aux associations sous forme de dons. Le reste des plus-values est réinvesti par Apax Philanthropy Fund pour générer de nouvelles plus-values et de nouveaux dons. Ce fonds vient de recevoir le "Grand Prix de la philanthropie", catégorie multi-causes, décerné par Gestion de fortune.