Apax Partners annonce son entrée au capital du Groupe CEME

(Boursier.com) — Apax Partners annonce la signature d'un protocole en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le Groupe CEME, aux côtés de Société Générale Capital Partenaires et de BNP Paribas Développement, investisseurs historiques qui se réengagent dans l'opération. Créé en 1949 à Moulins, le Groupe CEME est un spécialiste reconnu des travaux de génie électrique, génie climatique et de maintenance, intervenant principalement sur les processus d'optimisation énergétique des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, majoritairement pour des clients privés.

CEME est reconnu pour sa forte expertise technique, notamment pour les entrepôts logistiques ou en adressant l'ensemble des besoins électriques et climatiques des datacenters, projets complexes nécessitant un haut niveau d'expertise.

CEME emploie 700 collaborateurs à travers un réseau de 22 agences et antennes en France. Avec 125 ME de chiffre d'affaires, 1.600 projets effectués en 2021 et plus de 800 clients, il est un acteur indépendant national majeur du secteur de l'énergie.

Forte du soutien d'Apax Partners, de Société Générale Capital Partenaires et de BNP Paribas Développement, la société vise à poursuivre sa croissance organique et accélérer sa stratégie de croissance externe, en appui de son développement en régions et d'expertises complémentaires (maintenance, automatismes, courant faible, efficacité énergétique et énergies renouvelables).

La transaction permet une réorganisation de l'actionnariat, entérinant la sortie d'Azulis Capital, actionnaire majoritaire, et de la famille Desbruères, fondatrice du groupe, tout en assurant la continuité de l'équipe de management en place, emmenée par Jean de Vauxclairs. Une soixantaine de managers associés investissent significativement dans cette opération.