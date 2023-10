Apartool lève 5,5 ME dans une série A auprès des fonds ROCH Ventures et Barlon Capital

(Boursier.com) — Apartool , leader 'B2B' du secteur corporate housing, annonce la clôture de sa série A d'une valeur de 5,5 millions d'euros. L'opération a été menée par le fonds européen ROCH Venture et le fonds espagnol Barlon Capital, avec la participation de Finaves (IESE), TCHAPP et Iberis Capital.

Cette levée de fonds permettra d'investir dans le développement des outils technologique, des biens immobiliers et du déploiement international d'Apartool qui dirige à présent son expansion vers l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Unie tout en consolidant sa présence sur le marché espagnol, portugais, français et qatari.