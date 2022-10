(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners annonce le premier closing de son Fonds V avec une levée de plus de 5 milliards d'euros. Antin prévoit une deuxième clôture d'ici la fin de l'année.

Avec un objectif de 10 milliards d'euros et un 'hard cap' fixé à 12 milliards d'euros pour son Fonds V, Antin poursuivra ses prises de participation majoritaires dans des sociétés des secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales en Europe et en Amérique du Nord.