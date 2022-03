Année record pour les Business Angels en 2021 !

(Boursier.com) — L 'étude annuelle réalisée, par France Angels, auprès de ses 5.500 membres, la Fédération Nationale des Business Angels, démontre une nouvelle fois le soutien majeur des Business Angels dans le développement des jeunes entreprises innovantes et créatrices d'emploi. Leur appui est dévoilé par l'accroissement des montants investis et du nombre d'entreprises soutenues en 2021 et cela malgré le contexte sanitaire et économique que nous subissons toutes et tous depuis mars 2020.

2021, une année record des investissements

Nous sommes heureux d'annoncer une très belle augmentation des investissements par rapport à l'année précédente, tant en nombre d'entreprises soutenues qu'en montants investis. C'est ainsi que le nombre d'opérations passe de 336 à 424 (+26%) et les montants investis de 49 ME à 69,5 ME (+38%).

Les Business Angels, premiers acteurs de l'amorçage des jeunes entreprises

L'année 2021 montre à nouveau le rôle d'accompagnateurs des Business Angels auprès de notre économie avec un total de 287 nouvelles entreprises accompagnées via un 1er tour de table (+23%) et de 137 sociétés soutenues en refinancement afin d'accompagner leur croissance (+33%).

Les réseaux de Business Angels et les Business Angels Indépendants poursuivent leurs co-investissements, respectivement à hauteur de 49,5 ME et de 20 ME en 2021, contre 36 ME et 13 ME en 2020. Ceci montre également le rôle essentiel de la Fédération, France Angels, dans l'animation et les interactions au sein de la communauté des Business Angels !

L'action des Business Angels permet d'entrainer d'autres acteurs de l'investissement avec un coefficient multiplicateur de 3,2, ce qui signifie que lorsque les Business Angels prennent le temps d'analyser, de financer sur leur patrimoine personnel et d'accompagner personnellement durant 5 à 7 ans les entreprises, les gestionnaires de fonds gagnent en confiance en co-investissant.

Répartition géographique des Business Angels

Malgré une relative concentration des investisseurs en Île-de-France (55% représentés par des réseaux nationaux ou géographiques), on observe une large répartition des entreprises financées sur le territoire national, avec notamment, pour 2021, une présence forte également en Bretagne et en Auvergne Rhône-Alpes.

Ajustement des secteurs d'investissements

Le secteur du digital devient à nouveau le premier domaine d'investissement des Business Angels français avec 36% contre 29% en 2020. La santé, secteur leader l'an passé, obtient la seconde place avec 34% contre 41%. Les biens de consommation et de distribution conservent leur troisième place avec 11% contre 10% en 2020.

Cette dynamique se matérialise également par l'émergence de nouveaux réseaux thématiques lancés en 2021 qui permettent d'élargir la communauté vers de nouvelles expertises : Impact Angels, Défense Angels et d'autres à venir courant 2022 tels que Farm Angels (Agri & AgroTech), Intelligence Artificielle, en complément de la couverture territoriale avec Guyane Angels, Réunion Angels, Bordeaux Angels ainsi que Nord Angels...