Annapurna Finance : Crédit Agricole CIB et la Fondation Grameen Crédit Agricole accordent un prêt à terme lié au développement durable

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB et la Fondation Grameen Crédit Agricole accordent un prêt à terme lié au développement durable ("Sustainability-Linked Loan") de 35 millions de roupies (4,5 millions d'euros) à Annapurna Finance, une institution financière non bancaire indienne spécialisée dans l'octroi de microcrédits aux populations à faibles revenus. Annapurna Finance est la première institution de microfinance en Inde à signer un Sustainability-Linked Loan.

A travers cette facilité, Annapurna Finance s'engage à renforcer sa contribution environnementale et sociétale, au-delà de l'impact social inhérent à l'activité de microfinance, en promouvant de nouvelles solutions pour financer la transition énergétique et la résilience des populations face au changement climatique, et renforcer l'entrepreneuriat des femmes via la formation.

En ligne avec les recommandations des Sustainability-Linked Loan Principles, les conditions de la transaction intègrent un mécanisme d'indexation de la marge à l'atteinte des objectifs annuels des indicateurs suivants : la capacité photovoltaïque installée par la clientèle micro, petites et moyennes entreprises ; la construction et la modernisation de logements résilients dans les zones cycloniques par la clientèle microfinance ; la participation de la clientèle microfinance à un programme de renforcement des compétences entrepreneuriales pour un public exclusivement féminin.

La Fondation Grameen Crédit Agricole et Crédit Agricole CIB travaillent depuis 2019 à la promotion de l'inclusion financière via le financement d'institutions non bancaires en Inde. Pour cette opération, la Fondation Grameen Crédit Agricole est intervenue en qualité d'arrangeur et de fournisseur de garantie auprès de Crédit Agricole CIB en Inde, qui a accordé ce financement à Annapurna Finance.

Par ailleurs, en qualité de Coordinateur ESG, l'équipe Sustainable Banking de Crédit Agricole CIB a conseillé Annapurna Finance dans le cadre de "Banquiers solidaires", un programme de bénévolat de compétences lancé par la Fondation Grameen Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. en faveur d'institutions de microfinance et d'entreprises à impact soutenues par la Fondation...