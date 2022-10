Angelor : du mouvement

(Boursier.com) — Marie Chambodut, jusqu'alors Directrice d'investissements devient Directrice Générale d'Angelor. Une évolution qui va de pair avec le passage officiel d'Angelor en Société de gestion. Le groupe d'investisseurs entrepreneurs engagés concrétise ainsi une démarche lancée auprès de l'AMF (l'Autorité des Marchés Financiers) depuis plusieurs mois.

"Cette officialisation du statut de Société de gestion va permettre d'accélérer le développement d'Angelor en alliant le capital expertises de ses Partners au capital financier d'industriels et d'institutionnels" commente l'établissement. Grâce à ce statut, Angelor peut désormais viser les 500 ME sous gestion dans les 10 ans, et ainsi conforter sa place d'acteur de référence dans le capital innovation...

C'est pour accompagner cette évolution que Marie Chambodut vient d'être nommée Directrice Générale : "Après 5 ans de collaboration, je suis très heureux que Marie prenne cette responsabilité", explique Sébastien Bonte, le Président-Fondateur d'Angelor. "Grâce à son engagement, Angelor a dépassé les 20 ME investis dans les start-ups et s'est inscrit comme société à mission - deux caps qui montrent combien nous sommes alignés avec Marie pour "investir avec coeur et raison"... Avec Marie et toute l'équipe, Angelor peut poursuivre son développement avec sérénité et efficacité".

* ANGELOR est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, sous le no GP-202225 avec effet au 16/09/2022.