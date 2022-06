(Boursier.com) — Angelor a déposé un dossier de demande d'agrément AMF société de gestion (*) afin d'avoir plus de moyens à apporter aux start-ups financées.

Acteur lyonnais du capital risque, Angelor est devenu un acteur de référence ces dernières années, en investissant des montants d'amorçage compris entre 200.000 euros et 1 ME par start-up. Mais avec le bon développement des start-ups ainsi financées, Angelor s'est vue confrontée au manque de moyens pour suivre les tours de financement suivants, entraînant des problèmes de dilution, de gouvernance et de droits financiers qui empêchaient les actionnaires d'Angelor de profiter de la création de valeur initiée.

"C'était le bon moment pour déposer ce dossier d'agrément à l'AMF et devenir société de gestion. Nous avons en effet la chance d'avoir déjà la confiance de plusieurs acteurs institutionnels qui peuvent ainsi s'allier à notre actionnariat historique de dirigeants expérimentés d'entreprises établies. Les success stories vécues ces 12 derniers mois sont de bonnes preuves de notre qualité de sélection et d'accompagnement. L'équipe Angelor s'est aussi renforcée ces 4 dernières années et elle est aujourd'hui reconnue pour son professionnalisme", poursuit Sébastien Bonte, Président-Fondateur d'Angelor.

(*) L'agrément société de gestion est soumis à des conditions suspensives.