Andésia rejoint le Groupe Cyrus

(Boursier.com) — ANDESIA rejoint le Groupe CYRUS qui conforte ainsi sa position de leader indépendant de la gestion privée en FranceANDESIA est un groupement de deux cabinets, fondés en 2004 et 2005, qui accompagnent des familles et des entrepreneurs à chaque étape de leur vie à travers une méthodologie éprouvée et un savoir-faire d'excellence en conseil patrimonial. Afin de soutenir le fort développement de leur cabinet et dans l'intérêt de leurs clients, Bruno Becuwe et Michaël de Saint Léon, les associés, ont souhaité s'adosser à un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine.

Le cabinet ANDESIA gère 230 millions d'euros d'encours pour le compte de 140 familles. Le projet de rapprochement entre ANDESIA et le Groupe CYRUS s'inscrit dans la volonté commune de renforcer le positionnement du Groupe CYRUS sur le métier de la Gestion Privée. Les clients d'ANDESIA bénéficieront ainsi des expertises complémentaires du Groupe CYRUS tout en préservant la qualité de la relation de proximité avec leurs conseillers habituels.

Bruno Becuwe et Michaël de Saint Léon rejoindront le Groupe CYRUS en tant qu'associés pour participer au développement du nouvel ensemble.

Depuis l'arrivée de Bridgepoint Development Capital aux côtés de son équipe dirigeante en 2020, le Groupe CYRUS a acquis un total de 4,2 milliards d'euros d'encours.