Andera Partners succède à Latour Capital pour accompagner la croissance du Groupe ERI

(Boursier.com) — Andera Partners - acteur de référence dans le domaine du capital-investissement via son activité Andera MidCap - prend une participation majoritaire au capital du Groupe ERI, un des leaders en Ile-de-France des services multi-techniques pour le bâtiment et les infrastructures. Andera Partners succède à Latour Capital qui accompagnait le groupe depuis 2016. L'objectif de cette nouvelle opération est d'accélérer le développement du groupe, par croissance organique et externe. Andera Partners s'associe dans cette opération au dirigeant François Lhoutellier, aux commandes du Groupe depuis 2018, et permet à 40 managers d'investir au capital.

Acteur multi-métiers au service du bâtiment et des infrastructures, le Groupe ERI se positionne comme un intégrateur expert dans le maintien en conditions opérationnelles et la réhabilitation des actifs de grands donneurs d'ordres privés et publics.

En fédérant ses expertises, ERI apporte une réponse alternative différenciante par rapport aux entreprises générales traditionnelles, dans la mesure où elle détient une ingénierie propre dans chaque métier. Le Groupe ERI, dont le siège est basé à Fontenay-sous-Bois (94), compte plus de 800 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires d'environ 180 MEUR, dans 4 départements spécialisés : transports, infrastructures & industrie, tertiaire & collectivités, réhabilitation & agencements TCE, service au patrimoine.