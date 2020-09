Andera Partners reprend le Pôle Services de Salini Groupe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CABESTAN Capital 2, le fonds small cap d'Andera Partners, en partenariat avec le management, acquiert le Pôle Services de Salini Groupe, leader de la remise en état de logements sociaux et de la maintenance multi technique

Basé au Bourget et constitué en 2004, le Pôle Service de Salini Groupe, composé des deux sociétés SMRD-BAT92 et SE2M Services, emploie environ 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 40 ME.

SMRD-BAT92 est aujourd'hui un des leaders indépendants en Ile-de-France des acteurs spécialisés dans la remise en état de logements auprès de bailleurs sociaux. La société opère sur des marchés " à bons de commande " et intervient sur tous les métiers de la rénovation : peinture, revêtements de sols, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie et aménagements PMR.

SE2M Services, pour sa part, est un acteur reconnu de la maintenance multi technique, spécialiste de l'immobilier d'entreprises. La société maitrise les trois principaux lots de la maintenance multi technique (chaud, froid et électricité) et propose en complément d'autres prestations de maintenance et de facility management.