Andera Partners renomme l'ensemble de ses activités

(Boursier.com) — Andera Partners a dévoilé les nouveaux noms de ses quatre équipes d'investissement. Deux ans après sa prise d'indépendance en 2018, la société de gestion, acteur de référence du 'private equity', renforce la communication de l'ensemble de ses activités autour de la marque Andera.

-BioDiscovery, qui accompagne le développement des produits thérapeutiques et des technologies médicales de demain (montants investis de 5 à 35 ME), devient ANDERA LIFE SCIENCES ;

-ActoMezz, l'équipe dédiée aux investissements mezzanine sponsorless (montants investis de 5 à 100 ME), devient ANDERA ACTO ;

-Cabestan Capital, dédiée à l'accompagnement de PME de croissance (montants investis de 7 à 20 ME), devient ANDERA EXPANSION, tandis que Cabestan Croissance (montants investis de 2 à 7 ME) devient ANDERA CROISSANCE ;

-Winch Capital, qui accompagne le changement d'échelle des ETI de croissance (montants investis de 20 à 100 ME) devient ANDERA MIDCAP.

La mission d'Andera Partners est de s'engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d'une croissance forte et durable. Notre performance repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. C'est pourquoi nous avons souhaité inscrire cette identité au coeur de notre communication à travers une signature de marque exprimant la puissance du collectif : "The Power of And"

En associant désormais la marque Andera au nom de chacune de nos équipes-métiers, nous souhaitons franchir une étape supplémentaire dans la montée en puissance et le rayonnement de notre société de gestion, en mettant en avant la force de notre partnership.

Sylvain Charignon et Raphaël Wisniewski, gérants d'Andera Partners : "Andera Partners est désormais clairement identifiée par notre écosystème comme un modèle original et attractif, avec une identité forte. Plus de deux ans après notre prise d'indépendance, la marque Andera est installée dans le marché ; c'était donc le moment de tourner la page des marques historiques associées à nos équipes, dont certaines ont été choisies il y a 20 ans, d'autres nous ont rejoints ou ont été créées plus récemment. Nous renforçons ainsi le lien filiatif de chacune de nos activités à la marque Andera. Son rayonnement sera porté par ces nouveaux noms d'équipes auprès de l'ensemble de nos parties prenantes, investisseurs, entrepreneurs, collaborateurs, conseils, en mettant en avant la force du collectif Andera qui rassemble aujourd'hui 70 collaborateurs et 2,5 milliards d'actifs sous gestion".