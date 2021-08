Andera Partners noue un accord stratégique avec le Groupe Patrimmofi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement - notamment dans les PME via son activité Andera Expansion - devient l'actionnaire de référence du Groupe Patrimmofi aux côtés de son équipe de management, afin de l'accompagner dans sa stratégie de développement et sa volonté de participer à la consolidation du marché du Conseil en Gestion de Patrimoine.

Fondé par Georges Nemes et issu d'un "spin-off" du groupe Primonial en 2016, le Groupe Patrimmofi est devenu en quelques années un acteur de premier plan dans le Conseil en Gestion de Patrimoine avec plus de 900 ME d'encours financiers sous gestion. Le Groupe a la spécificité de proposer à la fois des placements financiers et immobiliers à sa clientèle privée.

Basé historiquement à Paris, Patrimmofi couvre désormais la quasi-totalité du territoire français avec des implantations à Andrézieux, Biarritz, Caen, Compiègne, Lille, Lyon, Saint-Etienne et Rennes.

Le développement du Groupe repose notamment sur une politique de croissance externe ciblée et ambitieuse avec 5 opérations réalisées en moins de 4 ans : Institut du Patrimoine en 2018, Solon et Valorial en 2020, et ICF et Hortus en 2021.

La gouvernance du groupe ne change pas, Georges Nemes en reste Président, entouré de Stéphane Peltier, Directeur Général, de Jérémy Aras, Directeur Général Délégué, ainsi que de tous les dirigeants entrepreneurs associés qui les ont rejoints.

L'entrée d'Andera Partners au capital de Groupe Patrimmofi, réalisée sans effet de levier, vise à soutenir le plan de développement très ambitieux du management, axé notamment autour de la poursuite de la croissance externe, par la mise à disposition de moyens financiers et humains conséquents...