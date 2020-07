Andera Partners finalise la levée de Cabestan Croissance qui réalise son 1er investissement en entrant au capital de Forex Finance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un premier closing à 60 ME en décembre 2019, Cabestan Croissance a finalisé sa levée durant le 1er trimestre 2020, atteignant son objectif final de 80 ME. Cette levée permet à la plateforme Andera d'étoffer son engagement dans l'accompagnement des entrepreneurs du Small Cap. Depuis 2007, l'équipe Cabestan a en effet accompagné avec succès plus de 50 entreprises sur ce segment. Comme l'ensemble des fonds gérés par Andera Partners, Cabestan Croissance se donne pour mission de participer activement à la croissance et à la structuration des entreprises dans lesquelles il investira.

La stratégie d'investissement de Cabestan Croissance est identique à celle de Cabestan Capital, à savoir des opérations de capital-développement et de capital-transmission à caractère majoritaire ou minoritaire. Cabestan Croissance s'adressera plus spécifiquement aux PME rentables, implantées en France et réalisant moins de 30 ME de chiffre d'affaires pour y investir entre 2 et 5 ME par opération. L'équipe d'investissement est organisée autour de deux directeurs, Marianne Harlé et Pierre Morisseau ainsi que de Thibault Menel, Chargé d'Affaires, et Thomas Guyenot Analyste.

Cette levée confirme ainsi le potentiel de l'équipe Cabestan qui ne cesse de se développer au sein d'Andera Partners. L'équipe Cabestan a en effet doublé de taille en moins de 5 ans et compte aujourd'hui 15 personnes, dont 4 associés et 2 directeurs. Historiquement positionnée sur le segment des fonds fiscaux, l'équipe a depuis investi deux vintages de fonds et se prépare à lever son troisième. "Au-delà de la consolidation de la stratégie déployée par l'équipe Cabestan, cette levée témoigne surtout du dynamisme de notre société et du soutien de nos investisseurs pour nos projets de développement" commente David Robin, associé au sein de Cabestan.