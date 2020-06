Andera Partners finalise la cession de Corvidia Therapeutics au groupe pharmaceutique Novo Nordisk

(Boursier.com) — BioDiscovery, investisseur europe?en de re?fe?rence en capital-risque dans le domaine des Sciences de la Vie, ge?re? par Andera Partners, annonce la cession de Corvidia Therapeutics, une socie?te? de biotechnologies ame?ricaine spe?cialise?e dans le de?veloppement de the?rapies cardiovasculaires, a? Novo Nordisk (NOVOB: Copenhagen). Le montant total de la transaction, pouvant s'e?lever jusqu'a? 2,1 milliards USD, inclut un paiement initial de 725 millions USD et des paiements comple?mentaires de 1,37 milliard USD conditionne?s a? l'atteinte d'objectifs re?glementaires et commerciaux de sa mole?cule principale Ziltivekimab.

"Convaincus par le ro?le central dans la modulation de l'inflammation de l'interleukine-6 (IL-6), cible the?rapeutique vise?e par Corvidia, par la solidite? de son rationnel scientifique et me?dical, par son e?quipe manage?riale expe?rimente?e et par nos liens e?troits avec son CEO, Marc de Garidel (ancien Pre?sident directeur ge?ne?ral chez Ipsen et ancien Directeur d'Amgen Europe), nous avons e?te? rapidement convaincus d'investir dans Corvidia" souligne Olivier Litzka, Associe? d'Andera Partners.

En avril 2018, le fonds BioDiscovery 5 a participe? au second tour de financement de 60 millions USD aux co?te?s des nouveaux investisseurs Venrock, Cormorant, HBM, et des investisseurs historiques Sofinnova, Apple Tree, AstraZeneca et Fresenius. BioDiscovery 5 a accompagne? la socie?te? dans le de?veloppement de son produit principal Ziltivekimab centre? sur la conduite de son essai clinique de phase 2b en cours.

Le produit principal Ziltivekimab, est un anticorps monoclonal ciblant une mole?cule essentielle du syste?me immunitaire, l'IL-6, implique?e dans la re?action inflammatoire. Ziltivekimab vise a? traiter l'inflammation chez les patients atteints d'insuffisance re?nale. Il convient de noter que l'IL-6 a e?galement e?te? identifie?e comme cible d'inte?re?t dans le phe?nome?ne d'orage cytokinique manifeste?s par les patients atteints du Covid-19 et son blocage via des the?rapies existantes est actuellement teste? et utilise? en clinique. Sur la base de re?sultats positifs de l'essai clinique de phase 1b chez les patients dialyse?s, Corvidia avait initie? en juin 2019 une e?tude clinique de phase 2b chez des patients insuffisants re?naux. Au cours de son e?tude de phase 2b, durant 2019 et 2020, l'inte?re?t des socie?te?s pharmaceutiques s'est manifeste? successivement, puisque Ziltivekimab pourrait e?tre ide?alement positionne? pour bouleverser la prise en charge des patients souffrants d'insuffisance re?nale chronique a? risque cardiovasculaire et devenir un e?le?ment central dans la strate?gie de soin.

Cette ope?ration illustre de nouveau la strate?gie d'investissement de BioDiscovery a? savoir l'identification et l'accompagnement actif de socie?te?s me?dicales innovantes conduisant a? ge?ne?rer des retours significatifs aux actionnaires par le rachat industriel comme dans le cas pre?sent, ou par des introductions en bourse telles que celles d'Axonics, Erytech et LogicBio pour le fonds BioDiscovery 5.