Andera Partners et AfricInvest acquièrent le Groupe Spengler Holtex

(Boursier.com) — Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement - notamment dans les PME via son activité Andera Expansion - et AfricInvest, leader du Private Equity en Afrique - dont les Fonds Franco-Africains permettent aux PME françaises de se déployer en Afrique - acquièrent le Groupe Spengler Holtex, fournisseur de matériel médical et chirurgical.

Né de la fusion des sociétés Spengler (concepteur/fabricant de matériel de diagnostic médical) et Holtex (distributeur d'équipements médicaux) en 2019, Groupe Spengler Holtex (GSH) est spécialisé dans la conception et la distribution de produits et d'équipements médicaux, avec un ancrage fort autour du cabinet du médecin, aussi bien en France qu'à l'export. Le groupe, basé à Aix-en-Provence, emploie c.50 collaborateurs.

Inventeur du tensiomètre en 1907, Spengler conçoit les instruments de diagnostic de demain depuis plus de 100 ans. Ceux-ci allient design, confort, précision et performances, pour répondre parfaitement à la pratique quotidienne des professionnels de santé et au confort du patient.

Holtex conçoit des instruments de chirurgie, du mobilier médical et des vêtements médicaux. La marque est reconnue pour ses produits à la fois efficaces et astucieux pour prendre soin des soignants.

L'activité de master-distributeur est dorénavant réalisée sous l'enseigne GSH avec une offre large, regroupant marques propres et les marques incontournables du matériel médical.

Les marchés export, qui représentent aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires, sont un canal de développement de premier plan pour GSH. Ses produits bénéficient d'une forte notoriété notamment sur le continent africain qui représente plus des 2/3 des ventes export.

Mayeul Caron, Associé d'Andera Partners, déclare : "Le travail réalisé par l'équipe de management, emmenée par Joël Malabat, depuis 3 ans est remarquable. Le groupe possède aujourd'hui des forces indéniables pour accélérer significativement sa croissance notamment externe : un portefeuille de marques de premier plan, une plateforme logistique efficace et des positions très solides en France et à l'export."

Joël Malabat, CEO du Groupe Spengler Holtex ajoute : "Nous sommes très heureux d'ouvrir la prochaine phase de développement du Groupe Spengler Holtex avec Andera Partners et AfricInvest. Le tandem nous a semblé particulièrement pertinent et crédible pour soutenir notre volonté de consolider notre secteur en France, en Europe et dans le monde".