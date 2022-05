Andera Partners : closing intermédiaire à hauteur de 450 ME de son nouveau fonds Andera MidCap 5

(Boursier.com) — Andera Partners - acteur de référence dans le domaine du capital-investissement dédié aux PME et ETI de croissance en France et à l'international - annonce le premier closing à 450MEUR de son fonds Andera MidCap 5, fonds successeur de Winch Capital 4 (445 ME), avec un objectif final de 600 ME.

Il s'agit du cinquième véhicule de l'équipe Andera MidCap qui depuis 20 ans accompagne en fonds propres les dirigeants-actionnaires d'entreprises de croissance dans leurs stratégies de changement d'échelle et de transformation de leur organisation.

Les souscripteurs historiques d'Andera MidCap, ont manifesté leur fort soutien à l'équipe d'investissement. L'équipe a ainsi pu compter sur la confiance renouvelée de partenaires tels que Société Générale Assurances, BNP Paribas Cardif, Bpifrance, MACSF, CNP Assurances ou Ardian et a également attiré de nouveaux investisseurs français et internationaux, convaincus par la stratégie de changement d'échelle - principal levier de création de valeur d'Andera MidCap - et par la performance des millésimes précédents. Les 15 sorties réalisées sur les fonds Winch Capital 3 et 4 ont en effet généré un multiple de 3,3x en moyenne.

Partenariat efficace

Spécialiste des opérations primaires sur son segment (53% des investissements d'Andera MidCap), capable de prendre des participations majoritaires ou minoritaires, l'équipe continuera à fonder son intervention sur un partenariat efficace avec des dirigeants fortement investis au capital de leur entreprise pour accompagner leurs opérations de croissance externe, leur internationalisation et leur transformation

Les futures participations du nouveau véhicule d'Andera MidCap bénéficieront de l'initiative "Andera Partners Transformation" pour accélérer leur croissance et réussir leur transformation sur cinq plans : le conseil stratégique via un réseau puissant et exclusif de senior advisors, la transformation digitale, la RSE, la croissance externe et le développement international.

Sylvain Charignon, co-gérant d'Andera Partners, a commenté : "Andera Partners connait une croissance rapide avec des levées toujours plus importantes d'un millésime à l'autre. Nous avons levé près d'1 milliard d'euros en 2021 et comptons 3,5 milliards sous gestion aujourd'hui. Notre objectif est de 4 à 5 milliards d'actifs sous gestion à horizon 2-3 ans. Un objectif que nous comptons atteindre par la croissance des fonds mais aussi par croissance externe ou agrégation de nouvelles équipes".