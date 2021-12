Andera Partners annonce le closing d'Andera Expansion 3 à son hard cap de 250 ME

(Boursier.com) — Andera Partners - acteur de référence dans le domaine du capital-investissement dédié aux PME et ETI de croissance en France et à l'international - annonce le closing unique de son fonds Small Cap Andera Expansion 3 à son hard cap de 250 millions d'euros. Comme en 2017 pour Cabestan Capital 2, l'équipe Andera Expansion a fait croître son nouveau véhicule de 50% de manière à accompagner la croissance des entreprises sur son segment Small Cap.

Les souscripteurs historiques d'Andera Expansion 3 ont manifesté un fort soutien à l'équipe et à sa stratégie via un re-up de plus de 80%. L'équipe a également enregistré des souscriptions importantes de fonds de fonds internationaux de premier plan attirés par la solidité du positionnement de l'équipe et la performance de ses millésimes précédents. Enfin, les souscripteurs personnes physiques, dont beaucoup d'anciens dirigeants du portefeuille, ont exprimé un vif intérêt pour l'activité Small Cap d'Andera Partners et représentent plus de 10% de la levée.

David Robin, Associé d'Andera Expansion commente : "Nous sommes fiers du soutien de nos investisseurs qui nous a permis d'atteindre notre hard cap dans un contexte marqué par le Covid. Cela va nous permettre de rester un acteur important de notre marché et d'accompagner nos participations dans leurs plans de développement. L'équipe a récemment accueilli de nouveaux talents et va continuer à le faire dans les prochains mois pour maintenir son niveau de performance et sa capacité à impacter les sociétés qu'elle accompagne."