Andera Partners annonce la cession du groupe Hypérion

(Boursier.com) — Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement, annonce la cession du groupe Hypérion Développement au Crédit Agricole Anjou-Maine aux côtés d'UNEXO et de l'équipe de management.

Acquis en juillet 2017 par Andera Expansion aux côtés de son dirigeant et co-fondateur Edouard Carvallo, à l'occasion d'un processus de carve out du groupe Stelliant (ex-Texa), le groupe Hypérion Développement, plus connu sous ses marques ADX Groupe, ADX Formation et AlloDiagnostic, est le premier réseau français intégré de diagnostiqueurs immobiliers actif notamment dans la détection des polluants et l'audit énergétique.

Porté par le développement de son activité Grands Comptes et la diversification de son offre de services (audit énergétique, qualité de l'air, qualité des sols, numérisation et BIM), le groupe a bénéficié de la très bonne performance du périmètre historique, ainsi que d'une acquisition structurante réalisée en 2021 et désormais totalement intégrée : Expertam, permettant un élargissement de sa proposition de valeur vers l'AMO Amiante et Plomb.