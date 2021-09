(Boursier.com) — Dans le cadre de la levée en cours de son fonds Andera Expansion 3 de 220 ME, Andera Partners accueille Olivier Le Gall en qualité d'Associé au sein d'Andera Expansion, son équipe dédiée à l'investissement smallcap.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le Private Equity en France et en Europe principalement sur des opérations Small-Midcap, successivement chez 3i, TCR Capital, EPF Partners devenu Apax Development, l'arrivée d'Olivier va permettre d'accélérer le déploiement du fonds Andera Expansion 3, et de préparer dans les meilleures conditions la levée des prochains fonds.

Olivier Le Gall (52 ans - IEP Paris - ESCP Europe) a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais à Shanghai, puis a travaillé pendant 17 ans au sein de 3i à Paris où il a conduit et dirigé plus d'une vingtaine d'investissements dans les biens de consommation (Proteika, Senoble, Refresco), le digital (Seloger.com, Empruntis.com), l'immobilier (Lamy-Gestrim), l'industrie (Dirickx, Newtec), et la distribution B2B (Soyaconcept, Carpentras-Brevidex).

Nommé "partner" en 2008, il réalise et suit des investissements de 3i aux Pays-Bas, UK et Danemark, puis rejoint TCR Capital en 2012, afin d'y développer le fonds " buyout smallcap " France Transmission I. En 2014, il rejoint EPF Partners devenu Apax Development où il participe à la levée du fonds Apax Development Fund, et réalise les investissements dans Teknimed puis Nelite.