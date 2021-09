Andera Partners accompagne TXCube dans son développement

(Boursier.com) — Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement - notamment dans les PME via son activité Andera Croissance - entre au capital de TXCube, acteur de référence de l'ingénierie et de la sous-traitance de fabrication de produits électroniques complexes.

Fondé en 2009 par Elisabeth Partouche et Vincent Baumier, TXCube est spécialisé dans l'accompagnement des sociétés industrielles occidentales pour la fabrication de produits électroniques complexes.

Le Groupe se distingue de ses concurrents par la maîtrise intégrale de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison d'un produit. Le groupe repose sur deux principaux piliers : un bureau d'études et d'expertises notamment dans les domaines de l'électronique, de la mécanique et de la mécatronique et une parfaite connaissance de la supply chain en Asie permettant une sélection rigoureuse et sur-mesure des sous-traitants pour chaque projet.

Basé à Paris et également présent en Chine et à Hong Kong, le groupe répond aux besoins de clients prestigieux, actifs dans les segments du traitement des fluides, du luxe, de la santé ou encore de la sécurité. 70% de son activité est générée hors de France.

Dans un contexte de marché de demande croissante des produits électroniques et des produits connectés, la tension actuelle des approvisionnements en Chine impacte sévèrement la disponibilité d'un grand nombre de produits. Certains acteurs comme TXCube font preuve d'agilité et de créativité, dans ce marché complexe. Le groupe est dirigé par Elisabeth Partouche et Daniel Mawas.

L'arrivée d'Andera Croissance au capital de la société permet à TXCube de consolider ses fonds propres en se dotant de moyens additionnels pour saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe, en France comme à l'international.