Anaxago s'implante à Nantes

(Boursier.com) — Forte de son implantation en région avec deux antennes à Paris et Marseille, Anaxago choisit aujourd'hui de s'implanter à Nantes. Le Groupe se rapproche ainsi des investisseurs et entrepreneurs de la façade ouest de la France, région dynamique et bassin de nombreuses sociétés innovantes.

Les équipes d'Anaxago Nantes ont élu domicile au Palace, haut lieu de l'innovation de la ville qui accueille plusieurs dizaines de startups dans ses espaces de coworking. Un environnement idéal pour rencontrer et échanger avec le tissu économique local.

Anaxago est la plateforme d'investissement en ligne spécialisée dans l'immobilier et l'innovation qui a déjà investi plus de 370 millions d'euros dans 230 entreprises. Elle se distingue par la sélectivité et l'accompagnement qu'elle apporte à ses investisseurs, mais aussi aux entrepreneurs et projets proposés sur sa plateforme...

"Nous atteignons aujourd'hui 370 millions d'euros investis sur tout le territoire français, grâce à 8500 investisseurs privés. Nous sommes conscients de l'importance de la proximité pour mieux accompagner les dirigeants d'entreprise dans leurs problématiques de financement, et c'est pour cela que nous ouvrons aujourd'hui un nouveau bureau à Nantes, en plus de celui de Paris et Marseille" déclare Joachim Dupont, co-fondateur d'Anaxago.