Anaxago devient une néo-banque privée et vise 1 MdE collectés en 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Anaxago, pionnier de l'investissement en ligne, annonce le succès de sa stratégie d'innovation et de diversification s'articulant autour de sa plateforme d'investissement, de sa société de gestion et de sa nouvelle offre de conseil en gestion de patrimoine, pour devenir une néo-banque privée 100% digitale.

Après une année 2019 en forte croissance avec 65 ME d'euros investis (+65% par rapport à 2018), un 7ème exercice bénéficiaire, et plus de 40 investissements réalisés en 2019 dans le secteur de la santé, les PropTechs et l'immobilier, le Groupe Anaxago affirme ses ambitions dans la gestion privée avec une nouvelle approche basée notamment sur les solutions d'investissement alternatives (capital risque, capital investissement immobilier et dette privée) pour pallier au contexte général de baisse massive des rendements.

Créé en 2012, le Groupe Anaxago dispose aujourd'hui de trois activités complémentaires pour accompagner les investisseurs de la création, à l'optimisation en passant par la préservation de leur patrimoine avec une offre diversifiée et ancrée dans l'économie réelle.

-Une plateforme d'investissement digitale, Anaxago, accessible en ligne dès 1 000EUR proposant des investissements en direct dans des PME de croissance et des opérations immobilières ;

-Une sélection de fonds accessibles dès 10.000 euros, dont des fonds gérés par Anaxago Capital pour une allocation diversifiée ;

-Une offre de conseil en gestion de patrimoine personnalisée, Anaxago Patrimony, accessible à partir de 200.000 euros de patrimoine.

Une offre digitale de gestion de patrimoine nouvelle génération

Le Groupe Anaxago, qui accompagne une communauté de plus de 90.000 investisseurs convaincus par son approche de la gestion patrimoniale, a su évoluer tout en conservant son ADN et ses spécificités plébiscitées par les investisseurs : une expertise reconnue dans le 'private equity' immobilier et le capital-risque, un accès 100% digital, la transparence totale de ses investissements, son accessibilité pour tous les patrimoines et son engagement dans les investissements à impact.

En 2020, le Groupe Anaxago proposera :

-des nouvelles opportunités d'investissement diversifiées (capital-risque, SPCI, et immobilier locatif, dette privée, ...)

-des conseils en ingénierie patrimoniale (bilan patrimonial, conseil en investissements personnalisé),

-des outils technologiques d'aide à la décision (générateur de portefeuille, simulateur, etc.)

-un accompagnement personnalisé avec des ingénieurs patrimoniaux dédiés.

Objectif : 1 milliard d'euros collectés en 2022

Après avoir déjà investi près de 200 ME depuis 2012 via sa plateforme, le Groupe Anaxago s'engage dans une stratégie ambitieuse pour les dix ans du groupe en 2022, en visant 1 milliard d'euros collectés.

Joachim Dupont, co-fondateur d'Anaxago, conclut : "Nous sommes heureux d'avoir su mener à bien notre stratégie d'innovation et de diversification nous permettant d'accompagner nos investisseurs dans chaque étape de la constitution de leur patrimoine. L'enrichissement constante de notre offre d'investissement nous conduit aujourd'hui à devenir un acteur unique de la gestion privée, 100% digital, accessible au plus grand nombre, et alliant impact et performance."