Anaxago Capital : Lancement d'un 3ème fonds dédié à la réhabilitation et au bâtiment durable

(Boursier.com) — Après une année 2022 record de collecte et d'investissements pour le Groupe Anaxago ayant investi plus de 800 millions d'euros dans plus de 300 sociétés dont plus de 200 programmes immobiliers depuis sa création, la société de gestion française Anaxago Capital annonce le lancement du FCPR ANAXAGO SOCIETY 2023. Avec ce troisième millésime, Anaxago met à disposition son expertise dans la réhabilitation immobilière pour offrir des opportunités d'investissements dans la révolution thermique et énergétique ainsi que dans le repositionnement d'actifs situés en centre-ville.

Le FCPR ANAXAGO SOCIETY 2023 se positionne sur le marché de l'immobilier durable via l'investissement dans des sociétés de projet ou via le financement d'opérateurs de premier rang. La rentabilité cible pour les investisseurs est de l'ordre de 7% par an (TRI net de tous frais de gestion) avec un horizon d'investissement de 5 ans (reconductible pour 2 périodes de 1 an), soit 7 ans au maximum sur décision de la Société de Gestion.

Ce FCPR vise un montant final de 50 millions d'euros. Le FCPR est ouvert aux investisseurs privés en direct et est éligible aux contrats d'assurance-vie.