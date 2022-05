(Boursier.com) — Anaxago Capital fait l'acquisition d'un immeuble de plus de 1.200 m2 à Boulogne-Billancourt. Idéalement situé, l'immeuble de 1.236 m2 a été acheté par le fonds Anaxago Capital Club Deal Réemploi et un club deal d'investisseurs privés réunis sur la plateforme anaxago.com. L'immeuble est situé route de la Reine, sur l'un des axes principaux de Boulogne-Billancourt, permettant de rejoindre Paris en quelques minutes. Il se trouve dans un quartier recherché par les jeunes actifs et les familles. L'actif est un immeuble d'angle mixte détenu en pleine propriété d'une surface de 1.236 m(2) en R+5. Celui-ci est composé de 15 lots au total, dont 13 logements et 2 commerces en pied d'immeuble.

Stratégie de revalorisation d'Anaxago Capital

Après la revalorisation des surfaces communes et l'optimisation de l'exploitation locative, l'objectif sera de céder l'actif en bloc à un investisseur de type institutionnel. La typologie de l'actif et son emplacement stratégique au coeur de Boulogne-Billancourt en font un actif attractif et résilient, entrant dans la catégorie recherchée des immeubles mixtes en bloc.

Cet investissement a été réalisé avec le concours de la Banque Populaire. L'asset management de l'actif sera réalisé par HW Capital.

L'investissement a été réalisé sous forme de club deal réunissant le SLP Anaxago Club Deal Réemploi, des investisseurs privés et professionnels membres de la plateforme anaxago.com.