Anaxago Capital et Osmose Partners font l'acquisition d'un immeuble à proximité du parc Monceau

Anaxago Capital et Osmose Partners font l'acquisition d'un immeuble à proximité du parc Monceau









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de gestion ANAXAGO Capital et OSMOSE Partners font l'acquisition d'un immeuble mixte d'environ 1.500m(2) au 105 rue Jouffroy d'Abbans au coeur du XVIIème arrondissement de Paris.

L'acquisition a été réalisée grâce au concours de fonds de dette gérés par Acofi Gestion pour le crédit d'acquisition ainsi que les études de notaires Oudot, Flusins et Panhard.

L'actif de près de 1.500 m(2) en R+8 est composé de logements de standing et de locaux professionnels.

L'actif se distingue par la qualité de son architecture et la qualité de l'emplacement, à 400 mètres du métro Courcelles et à 500 mètres du Parc Monceau. L'investissement a été réalisé sous forme de club deal réunissant le FCPR ANAXAGO SOCIETY ONE, des investisseurs privés et professionnels membres de la plateforme anaxago.com ainsi qu'OSMOSE Partners qui en assurera l'asset management.

Pour Joachim Dupont, président d'ANAXAGO Capital, "la période actuelle est source de nombreuses opportunités pour repositionner et offrir une deuxième vie à des actifs immobilisés ; c'est dans le cadre de cette stratégie que nous avons réalisé cet investissement initié en 2020".

Fadi Caledit, président d'OSMOSE Partners ajoute : "Construit à l'époque "art nouveau", cet immeuble est un des fleurons de la ville de Paris. Il fait partie de plusieurs bâtiments construits en 1906 par l'architecte Théo Petit. A son actif, on compte des réalisations emblématiques comme le Majestic à Cannes, le Royal et le Normandy à Deauville. La disposition rationnelle de chaque étage de l'immeuble permet une grande flexibilité en termes d'utilisations. Après une importante rénovation, ce bel immeuble en péri-quartier d'affaires saura répondre à une demande soutenue, grâce aux récentes mutations économiques du XVIIème arrondissement."