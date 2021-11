Anaxago Capital et Osmose font l'acquisition d'un immeuble à Paris, près de la Gare de Lyon

(Boursier.com) — Anaxago Capital et Osmose font l'acquisition d'un immeuble de 1.995 m2 à proximité de la Gare de Lyon à Paris. L'actif présente 31 lots résidentiels et 3 lots commerciaux en pied d'immeuble, dont un supermarché alimentaire.

Anaxago Capital prévoit une valorisation de l'actif par la mise en oeuvre d'une campagne de travaux d'amélioration de la consommation énergétique du bâtiment et du confort des occupants. Pour cette acquisition, Anaxago et la Société de Gestion Anaxago Capital ont été co-investisseurs.

Nicolas Beguerie, gérant et directeur des investissements immobiliers chez Anaxago Capital déclare : "par cette opération, nous faisons bénéficier nos investisseurs de la bonne santé du marché des immeubles en blocs résidentiels parisiens, produits rares et recherchés notamment par les institutionnels".

Cet investissement a été réalisé avec le concours de de la Caisse d'Epargne, de l'Étude de notaires Chevreux, de l'agence Immo Forfait. L'asset management de l'actif doit être réalisé par OSMOSE Partners.

L'investissement a été réalisé sous forme de club deal réunissant le FCPR ANAXAGO SOCIETY ONE, des investisseurs privés et professionnels membres de la plateforme anaxago.com ainsi qu'OSMOSE Partners qui en assurera l'asset management.