Anaxago Capital : en vue !

(Boursier.com) — Caroline Lamaud Dupont, Co-fondateur et Présidente du conseil d'administration d'Anaxago et Joachim Dupont, Fondateur et Président d'Anaxago Capital sont lauréats du classement Choiseul Ville de demain 2022 qui identifie les 100 jeunes décideurs de 40 ans et moins les plus prometteurs dans les domaines stratégiques du renouveau urbain. Ce classement vient saluer pour la cinquième année consécutive les réalisations des fondateurs du groupe Anaxago. Caroline Lamaud est nommée dans la catégorie Investisseurs & Conseil et Joachim Dupont dans la catégorie Smart City, Prospect & Ville durable.