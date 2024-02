(Boursier.com) — Lancé au mois de décembre, AxClimat I est un fonds impact et Article 9 selon la réglementation SFDR. Il cible les meilleurs fonds de private equity européens dédiés au climat.

AxClimat I se positionne sur la décarbonation des actifs européens dans les secteurs de l'industrie, du transport, de l'énergie, du bâtiment et de l'agroalimentaire via trois axes d'investissement : la décarbonation de l'industrie, la transition énergétique et l'économie circulaire.

Aujourd'hui, Anaxago Capital annonce le premier investissement d'AxClimat I dans le fonds allemand Vidia Climate Fund I.

Joachim Dupont, Président d'Anaxago Capital, déclare : "Ce premier investissement dans Vidia Climate Fund I renforce notre conviction que la décarbonation est un des principaux relais de croissance de l'investissement responsable. Avec une stratégie solide et des partenariats prometteurs, nous sommes déterminés à conjuguer rentabilité et impact positif pour nos investisseurs".

Anaxago Capital a sélectionné Vidia Climate Fund I, un fonds de buyout classé article 9 au sens de la réglementation SFDR et d'une taille de 415 millions d'euros, pour sa thèse d'investissement dédiée à la décarbonation industrielle dans la région DACH et en Scandinavie ainsi que pour l'excellent track record de l'équipe et leur accompagnement très opérationnel des sociétés de leur portefeuille.

Christophe Pieri, gérant du fonds AxClimat I, commente : "Moins de deux mois après son lancement, AxClimat I signe un premier succès marquant en s'associant à Vidia Equity via son fonds Vidia Climate Fund I. Cette entrée réussie dans l'écosystème de la finance responsable européenne confirme non seulement la pertinence de notre thèse d'investissement centrée sur la décarbonation, mais également notre sélectivité et notre réactivité opérationnelle pour mobiliser des investisseurs privés dans un temps record pour des investissements stratégiques créateurs de valeur".

Vidia Climate Fund I : un parterre d'investisseurs institutionnels européens de référence pour atteindre 415 ME

Sursouscrit et avec un closing au hard cap, Vidia Climate Fund I a su réunir des investisseurs institutionnels européens et américains de renom, comprenant de grands gestionnaires d'actifs, des fonds de pensions, des assureurs, des universités et des banques privées. Avec cet investissement, AxClimat I renforce ainsi sa position stratégique dans le paysage de la finance durable européenne.

Un premier investissement illustrant parfaitement la thèse d'investissement d'AxClimat I

Vidia Climate Fund I vise des rendements financiers supérieurs tout en ayant un impact positif sur le climat. Axé sur trois thématiques majeures - les matériaux industriels, l'électrification et l'économie circulaire - le fonds se concentre sur la décarbonation de secteurs tels que l'énergie, l'industrie, les transports, le bâtiment et l'agri-agroalimentaire.

Vidia Climate Fund I a déjà investi dans deux entreprises : BPM, spécialisée dans le recyclage plastique de haute qualité de déchets post-industriels, et Wierig, une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique des bâtiments industriels à grandes toitures plates, combinée à l'installation de systèmes photovoltaïques et d'autres systèmes d'énergie alternative.