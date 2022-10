Anaxago Capital : actif rue Marbeuf à Paris

(Boursier.com) — La société de gestion ANAXAGO Capital fait l'acquisition d'un immeuble de 1.600 m2 au 37 rue Marbeuf au coeur du VIIIème arrondissement de Paris. L'actif est situé au 37 rue Marbeuf et bénéficie d'une localisation exceptionnelle au coeur du VIIIème arrondissement, en plein Quartier Central des Affaires.

Il s'agit d'un immeuble a? destination de bureaux et commerces développant 1.696 m2 de surface de plancher. La surface de bureaux est de 1.452 m2 (du R+2 au R+6) et la surface de commerce est de 244 m2. Le 37 rue Marbeuf est un ensemble immobilier en micro-coproprie?te? avec le restaurant l'Aubrac.

Conforme à la stratégie d'investissement dans ces actifs de centre-ville en voie d'obsolescence, la stratégie d'Anaxago Capital vise à rénover cet actif sur le volet énergétique et thermique en vue de la mise en location auprès d'un monolocataire ou a? plusieurs locataires et d'exploiter le commerce en RDC en conciergerie, avec des salles de réunion et une salle de sport a? créer en sous-sol...