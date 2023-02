Anaxago annonce le bilan de ses activités 2022

(Boursier.com) — Anaxago , groupe financier français spécialisé dans l'investissement alternatif qui regroupe la plateforme d'investissement Anaxago.com et la société de gestion Anaxago Capital, annonce le bilan de ses activités 2022.

Alors que l'année a été marquée par un retournement des marchés cotés et une forte tension sur le marché obligataire, le groupe a affiché une performance record avec plus de 9,5% de TRI pour les activités immobilières et dix cessions de sociétés en capital-risque avec un multiple de 2x en moyenne.

La plateforme Anaxago poursuit sa stratégie de croissance et d'investissement dans les enjeux de décarbonation de l'économie

Dix après sa création, la société affiche une croissance de plus de 30% de sa collecte par rapport à 2021 et atteint les 800 ME investis depuis l'origine.

L'année aura également été un record en termes de nouveaux clients avec plus de 3.000 nouveaux investisseurs dont une grande majorité d'investisseurs HNWI et UHNWI.

La société s'est notamment illustrée dans la thématique du bâtiment durable en 2022 avec plus de 400 millions d'actifs immobiliers rénovés sur les volets énergétiques et thermiques ainsi qu'une dizaine d'actifs en voie d'obsolescence repositionnés en partenariat avec des promoteurs, marchands de biens et asset managers.

"Nous choisissons des projets capables de conjuguer durabilité et rentabilité en valorisant des actifs anciens et bien localisés, nous luttons contre l'obsolescence du bâti et assurons la possibilité de mobiliser rapidement des acheteurs et des locataires", ajoute Joachim Dupont, Président d'Anaxago.

Une montée en puissance dans le capital-risque

L'intégration de CapHorn Invest en 2022 a permis au groupe Anaxago de renforcer son offre dans le financement de l'innovation durable. Avec 27 ME investis par les équipes dédiées au venture capital en 2022, Anaxago renforce son activité dans le financement des startups avec des prises de participation dans une douzaine de projets et la réalisation de 10 exits.

Anaxago a ainsi participé à des levées de fonds emblématiques en 2022 avec des investissements dans des sociétés comme Kardinal (climate tech), Ganymed (santé), Therapixel (santé), Explora (voyage durable) et OnePilot (entreprise tech).

"Malgré un contexte de contraction des investissements en capital-risque sur l'année 2022 et des investisseurs de plus en plus sélectifs, Anaxago a continué de miser sur des entreprises dans la santé et en lien avec les enjeux de décarbonation présentant des fondamentaux solides et d'importantes perspectives de croissance", conclut Guillaume Dupont, directeur général d'Anaxago Capital.

Vers une accélération des activités en 2023 pour développer l'offre dans le non coté et l'immobilier

Pour l'année 2023, la société vise plus de 300 ME de collecte et vise l'élargissement de sa gamme pour continuer de pleinement s'intégrer dans les enjeux de décarbonation de l'économie.

Pour l'année qui s'ouvre le groupe accélère sur les thématiques prioritaires à savoir :

-Le bâtiment durable et la rénovation énergétique et thermique via notamment le repositionnement d'actifs en voie d'obsolescence,

-La dette privée immobilière et les green bonds pour accompagner la transition de l'immobilier,

-Les startups dans le domaine de la santé et des climate-tech.

"2022 nous aura permis de renforcer notablement notre gamme de produits dans les enjeux de décarbonation de l'économie ; désormais dans la lignée de l'opération avec CapHorn, nous poursuivrons notre stratégie de croissance externe et d'intégration d'équipes expertes pour développer ANAXAGO en tant que plateforme de référence dans l'alternatif ", conclut Joachim Dupont, Président d'Anaxago.