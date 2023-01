Amrop : de retour en Turquie

(Boursier.com) — Amrop , le cabinet international de recrutement de cadres nomme une nouvelle équipe à Istanbul, marquant ainsi son retour sur le marché turc. Basée à Istanbul, la nouvelle Amrop Turkiye propose des services de recherche de cadres et de conseil en leadership dans les fonctions de cadres supérieurs, de conseil d'administration et de direction.

L'entreprise cible un large éventail de secteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les secteurs de l'industrie, de la consommation, de la vente au détail, des sciences de la vie, de la santé, du numérique et de la technologie.