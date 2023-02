Amplegest déroule sa feuille de route 2025

(Boursier.com) — Métier historique d'Amplegest, la gestion privée a connu une croissance soutenue en 2022, avec une collecte brute de 220 millions d'euros. Offrir un service patrimonial plus riche et des solutions adaptées, en particulier autour de l'immobilier, ont été des moteurs puissants de collecte en 2022. Enfin, la proximité avec les clients a été, reste et restera une priorité pour Amplegest surtout après cette année où les performances des gestions, perturbées par la guerre en Ukraine, n'ont pas été conformes aux objectifs annoncés.

L'activité de gestion d'actifs a continué de se structurer autour de 3 pôles : actions, diversifiés, et crédit avec Octo AM. L'Asset Management affiche une collecte nette positive en 2022 sur l'ensemble des 3 trois classes d'actifs et une collecte brute de 280MEUR en externe, supérieure à la collecte brute 2021.

Octo Asset Management, qui complète l'offre d'Amplegest grâce à son expertise sur le crédit "value", bénéficie de la commercialisation active de ses fonds par les équipes de vente Amplegest. 2022 a été une année exceptionnelle pour eux avec la forte progression des actifs sous gestion à presque 400 millions (+40%).

De son côté, le Family Office poursuit son développement, prend plus d'indépendance et change de nom en devenant : Canopée FO. Les synergies avec le Groupe Cyrus devraient donner un coup d'accélérateur à cette activité.

Enfin, les deux grands chantiers, philanthropie et ESG, restent au coeur des priorités d'Amplegest, qui souhaite incarner toujours une finance utile et responsable. Amplegest a d'ailleurs été récompensée cette année en recevant le prix des plus belles initiatives philanthropiques du Grand prix de la Finance.