Amolyt Pharma a conclu une série B d'un montant total de 80 M$

(Boursier.com) — Amolyt Pharma, une société internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques pour les maladies endocriniennes rares, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une série B d'un montant total de 80 millions de dollars.

Le tour de table a été mené par Andera Partners - via son activité dédiée aux sciences du vivants Andera Life Sciences - et Sectoral Asset Management et avec la participation d'ATEM Capital, ainsi que de tous les investisseurs du financement de série A de juillet 2019, notamment LSP, Novo Ventures, Kurma Partners, Mass General Brigham Ventures, le fonds Innobio 2 géré par BPI France, Orbimed, Pontifax, Turenne Capital et Crédit Agricole Création.