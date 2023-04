Amlyze et Skaleet s'associent pour renforcer la prévention de la criminalité financière au sein des institutions financières

(Boursier.com) — AMLYZE , une startup RegTech en plein développement qui aide les fintechs, les banques, les crypto-entreprises et d'autres entités réglementées à lutter contre la criminalité financière et à éviter de douloureuses amendes réglementaires, et Skaleet, une fintech internationale proposant une Core Banking Platform (CBP) de nouvelle génération, ont annoncé un nouveau partenariat.

Ce partenariat permettra l'intégration parfaite du CBP de Skaleet et de l'outil de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) d'AMLYZE, qui comprend la surveillance et l'examen des transactions, l'évaluation des risques et la gestion des dossiers.

Le partenariat prévoit également une coopération entre les deux entités afin de partager les meilleures pratiques sur la façon dont les institutions financières peuvent lancer de nouveaux services financiers innovants et sécurisés qui vont au-delà des attentes des clients.

Les institutions financières, en particulier les fintechs et les néo-banques à la croissance rapide, ont découvert les avantages des CBP de dernière génération ces dernières années. Cependant, elles sont également confrontées au défi d'assurer la conformité de leurs processus avec les réglementations anti-blanchiment d'argent. Le nombre de ces dernières a tellement augmenté récemment qu'il est nécessaire d'investir dans des nouvelles solutions RegTech automatisées et flexibles.

Suite de solutions

AMLYZE a développé une suite de solutions de lutte contre la criminalité financière qui répond à la nécessité de se conformer à de vastes cadres réglementaires en constante évolution et de renforcer l'arsenal défensif des institutions afin de minimiser les risques externes. Pour cela, il a été nécessaire de réunir une équipe d'anciens régulateurs, de superviseurs et de responsables de la conformité ainsi qu'une équipe technique très expérimentée dans la construction de solutions bancaires et Fintech.

Skaleet a développé une plateforme technologique SaaS unique, basée sur le cloud, qui fonctionne facilement avec AMLYZE, ce qui lui permet d'offrir à ses clients une capacité de lutte contre le blanchiment d'argent à la fois fondamentalement conforme aux réglementations financières et très efficace dans la détection des transactions suspectes.

Skaleet travaille avec ses clients pour lancer rapidement des services financiers innovants partout dans le monde et adaptés à l'environnement local, technologique, culturel et économique. Sa technologie évolutive permet aux institutions de s'adapter en permanence aux besoins de leurs clients et de rester pertinentes dans un paysage fortement concurrentiel.

Jekaterina Govina, Responsable des partenariats et des affaires réglementaires et Co-fondatrice d'AMLYZE, a déclaré : "Pour nous, travailler avec une Core Banking Platform bien établie comme Skaleet est assez naturel, car une grande partie de notre travail est liée au traitement des transactions. Pour faire une analogie, si Skaleet était une voiture, nous serions la ceinture de sécurité, l'ABS et les airbags".