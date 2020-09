Amiral Gestion se renforce dans l'investissement responsable et la RSE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amiral Gestion annonce son rapprochement avec EFIRES, cabinet de conseil stratégique et d'accompagnement opérationnel spécialisé dans les domaines de l'Investissement Responsable (IR) et de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Reconnu sur le marché de la finance responsable, Efires a mené des missions d'ampleur auprès d'acteurs clés du marché, de la banque privée et de la gestion d'actifs représentant plus de 750 milliards d'euros d'encours sous conseil en cumulé depuis sa création en 2013.

En intégrant l'équipe d'Efires, Amiral Gestion accélère sa transformation en matière d'investissement responsable débutée en 2015 avec les mandats ISR gérés pour le compte de l'ERAFP (Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique), puis du FRR (Fonds de réserve pour les retraites) en 2019.

Pour Nicolas Komilikis, Directeur Général d'Amiral Gestion : "il s'agit de renforcer notre ancrage en matière d'investissement responsable en accélérant le développement de notre processus d'intégration ESG propriétaire. Notre objectif est de générer des impacts positifs et concrets, notamment à travers un engagement actionnarial renforcé auprès des entreprises, en particulier small et mid caps.

Pour cela, nous avons commencé à travailler avec EFIRES en 2019 dans le cadre d'une mission de conseil, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir confier à ses deux co-fondatrices l'exécution de la stratégie IR/RSE d'Amiral Gestion que nous avons bâtie ensemble."

Cette nouvelle direction IR/RSE constituée dans un premier temps par l'arrivée de Véronique Le Heup en septembre 2020, puis dans un second temps par Nadia Tihdaini qui rejoindra l'équipe courant 2021, aura la responsabilité de développer les pratiques IR et RSE d'Amiral Gestion. Son but est d'animer les réflexions sur les processus IR en s'assurant de leur mise en place, de leur respect et de leur évolution permanente. Elle apportera également toute son expérience en matière de RSE pour poursuivre les réalisations de la société de gestion afin de devenir une entreprise exemplaire sur le plan de la responsabilité...