Amiral Gestion s'engage pour le climat et la biodiversité en soutenant le projet Polar Pod

Amiral Gestion s'engage pour le climat et la biodiversité en soutenant le projet Polar Pod









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amiral Gestion s'engage pour le climat et la biodiversité en soutenant le projet Polar Pod porté par Jean-Louis Etienne.

La société de gestion rejoint le comité de soutien du programme scientifique.

Lancé en mars 2021, le nouveau projet scientifique de l'explorateur Jean-Louis Etienne débutera dès 2023. Cette exploration au coeur des cinquantièmes hurlants* va permettre de collecter de précieuses données scientifiques en mesurant la performance du principal puits de carbone océanique de la planète.

Le Polar Pod, ce vaisseau écologique " zéro émission ", spécialement conçu pour évoluer dans des conditions de navigation extrêmes, se laissera porter par le courant circumpolaire antarctique de l'Océan Austral. Au départ de Port Elisabeth en Afrique du Sud, le navire et ses 8 membres d'équipage évolueront dans ces eaux pendant trois ans.

Ce projet de recherche est coordonné par le CNRS en partenariat avec le CNES et l'Ifremer, et bénéficie de l'engagement de chercheurs de 43 institutions et universités de 12 pays. Les données et observations seront accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique internationale. Ce sera une contribution française au programme de la décennie des océans de l'UNESCO.

Amiral Gestion s'engage aux côtés de Polar Pod pour les 5 prochaines années

L'engagement d'Amiral Gestion en faveur de l'Investissement Responsable a été initié dès 2012 et repose notamment sur le sens que les équipes donnent à leur action dans un contexte de transformation majeure des économies en lien notamment avec les impacts du réchauffement climatique.

Véronique Le Heup, Co-Directrice de l'Investissement Responsable et de la RSE d'Amiral Gestion, déclare : "Le soutien apporté par Amiral Gestion au projet Polar Pod s'inscrit dans notre démarche de responsabilité sociétale en tant qu'entreprise et dans notre engagement en faveur du climat que nous soutenons en tant qu'investisseur dans le cadre de notre engagement actionnarial."

Amiral Gestion porte une attention particulière à la problématique du réchauffement climatique du fait de l'importance de son impact sur l'économie, sur notre écosystème et sur la société au sens large. Face à la nécessité de mieux comprendre les phénomènes climatiques et d'en affiner les mesures d'impact, l'ambition scientifique du projet Polar Pod nous semble fondamentale pour servir l'intérêt collectif.