Amiral Gestion renforce ses équipes de gestion obligataire et de gestion privée

(Boursier.com) — Amiral Gestion annonce aujourd'hui la nomination d'Anne-Claire Daussun au poste d'analyste-gérante obligataire. Basée à Paris, Anne-Claire vient ainsi renforcer le pôle de gestion obligataire qui connaît un intérêt soutenu de la part des investisseurs et dont les encours atteignent plus de 600 MEUR.

Spécialisée depuis 2008 en analyse fondamentale et gestion d'obligations, convertibles et à haut rendement, Anne-Claire rejoint l'équipe de gestion de Sextant Bond Picking, fonds d'obligations internationales qui vient de célébrer ses 4 ans. Elle participera également à la gestion des poches obligataires du fonds Sextant Grand Large et des fonds dédiés diversifiés.

Julien Lepage, Président et Directeur des Investissements d'Amiral Gestion se félicite de ce recrutement et déclare : "Nous continuons de connaître une croissance dynamique qui s'accompagne d'un développement permanent des équipes de gestion et d'analyse. L'arrivée d'Anne-Claire vient consolider notre expertise en gestion crédit dans un monde obligataire nécessitant toujours plus de ressources pour satisfaire les besoins de rendements des investisseurs. Nous nous réjouissons d'accueillir Anne-Claire dont le parcours et la vision de l'investissement s'inscrivent parfaitement dans la philosophie portée par toutes les équipes d'Amiral Gestion."

Autre développement stratégique pour la société de gestion, Amiral Gestion annonce le renforcement de son équipe de gestion privée. Après le recrutement de Stéphane Lemuet en 2020, Amiral Gestion poursuit sa dynamique de développement en intégrant deux nouveaux collaborateurs : Romain Goldenberg en tant que gérant privé et Sabine Diaz en qualité de responsable administrative.

Initiée en 2008, l'activité de gestion privée représente près de 450 ME d'encours gérés en mandats de gestion personnalisés et SICAV dédiées.