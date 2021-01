Amiral Gestion poursuit son développement et fait évoluer sa gouvernance

(Boursier.com) — Après une année 2020 riche en développements, Amiral Gestion fait évoluer sa gouvernance. En 2020, l'équipe d'investissement a été renforcée par l'arrivée de Sébastien Ribeiro, gérant senior, qui a rejoint l'équipe de gestion small & mid cap françaises et de 4 analystes recrutés sur les actions européennes, les actions asiatiques et sur le crédit.

L'équipe commerciale a également été étendue avec l'arrivée en début d'année d'Ugo Emrinian et Sandrine Melendez. Stéphane Lemuet, après avoir participé au développement de Banque Privée 1818 depuis 2011, a quant à lui rejoint la société de gestion pour renforcer l'équipe de gestion privée.

Accélération en matière d'Investissement Responsable et de RSE

En 2020, Amiral Gestion a également intégré les deux co-fondatrices d'Efires, cabinet de conseil stratégique et d'accompagnement opérationnel spécialisé dans les domaines de l'Investissement Responsable (IR) et de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Cette accélération du développement en matière d'IR et de RSE s'inscrit dans la stratégie entamée par Amiral Gestion depuis 2015 avec la gestion de mandats ISR pour le compte de l'ERAFP et du FRR.

Véronique Le Heup et Nadia Tihdaini, les deux co-fondatrices d'Efires, ont pour objectif d'approfondir les pratiques et les réflexions autour de l'IR afin de générer des impacts positifs et concrets, notamment à travers un engagement actionnarial renforcé auprès des entreprises.

Evolution de la gouvernance

Fin 2020, la gouvernance d'Amiral Gestion a évolué, François Badelon a quitté la Présidence d'Amiral Gestion, et il conserve sa participation dans la société. Julien Lepage le remplace désormais au poste de Président. Julien reste Directeur des investissements et continue de se consacrer à la gestion des fonds.

Nicolas Komilikis continue d'assurer la Direction Générale de la société avec l'ensemble des membres du Comité de Direction, en place depuis près de 10 ans. Amiral Gestion demeure indépendante et reste détenue par l'ensemble de ses associés historiques et de ses salariés.

Julien Lepage, Président, a déclaré : "Ces 10 dernières années, nous avons connu une croissance à la fois dynamique et maîtrisée, qui s'est accompagnée d'un développement permanent des équipes d'investissement et de la structuration de tous les services adaptés à la diversification de notre clientèle et aux évolutions réglementaires. Nous abordons avec enthousiasme la nouvelle décennie qui s'ouvre, avec la même volonté de délivrer des performances de qualité dans la durée, au service de nos clients et en accompagnant les entreprises de manière responsable."