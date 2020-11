Amiral Gestion obtient le label "France Relance" pour le fonds NOVA2 en soutien aux PME/ETI françaises

Amiral Gestion obtient le label "France Relance" pour le fonds NOVA2 en soutien aux PME/ETI françaises









(Boursier.com) — Amiral Gestion s'est vu attribuer le label gouvernemental "France Relance" pour le fonds NOVA2, géré depuis 2012 pour le compte de la Caisse des Dépôts (CDC) et d'un groupe d'assureurs et mutualistes français.

Cette labellisation traduit parfaitement l'ambition historique du fonds dont l'objectif depuis sa création est clair : soutenir et financer à long terme les PME/ETI françaises. C'est dans cette optique que NOVA2 a rassemblé 100 millions d'euros supplémentaires depuis le début de la crise sanitaire (pour un encours total de 250 millions d'euros) et continue de lever des capitaux pour aider les entreprises à poursuivre leur développement.

L'équipe de gestion de NOVA2 est notamment attentive à toutes les émissions primaires, introductions en bourse et augmentations de capital pour apporter de nouvelles sources de financement. Par ailleurs, le fonds veille à favoriser les entreprises créatrices d'emplois et orientées vers l'investissement tant ces paramètres sont essentiels à la croissance économique.

Nicolas Komilikis, Directeur Général d'Amiral Gestion déclare : "Nous nous réjouissons de cette labellisation qui vient valider l'ambition que nous portons collectivement avec nos partenaires investisseurs depuis près de 10 ans. La crise que nous traversons est une nouvelle occasion pour NOVA2 de soutenir les PME/ETI françaises dans une période difficile mais riche d'opportunités. Le fonds NOVA2 renforce également sa politique d'engagement afin d'accompagner la transformation des entreprises en faveur d'une meilleure performance ESG".

Mis en place fin octobre par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance dans le cadre du plan de relance de l'économie française, le label "France Relance" vise à permettre aux investisseurs de participer à l'effort collectif en dirigeant les investissements vers les PME et les ETI. Ce label se veut efficace et durable : il sélectionne ainsi des fonds d'investissement qui s'engagent à mobiliser rapidement des ressources pour répondre aux besoins des entreprises.